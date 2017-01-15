المنيا: استكمال إزالة مباني مدينة العمال تمهيدًا لبدء أعمال التطوير

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن وحدة تطوير المناطق العشوائية بدأت في استكمال أعمال الإزالة لمباني منطقة مدينة العمال بعد إخلاء السكان وتسكين 219 وحدة بالوحدات الموجودة بعمارات روضة محفوظ وصرف قيمة إيجاريه للباقين للتسكين المؤقت خارج المنطقة لحين العودة في العمارات الجديدة.



وأضاف أن أعمال تطوير المنطقة تشمل إنشاء 10 عمارات سكنية جديدة من خلال صندوق تطوير العشوائيات وإزالة المباني السكنية القديمة بالمنطقة والمتهالكة والتي تمثل خطراً على حياة قاطنيها وإعادة تأهيل المنطقة بالكامل لتوفير حياة أدمية وصالحة للعيش بها.

أوضح المهندس نيازي مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمنيا، إنه تم تسكين الدفعة الأولى من سكان مدينة العمال بالوحدات الفائضة بعمارات روضة محفوظ، حيث تم تسكين 219 وحدة، كما أنه تم صرف قيمة إيجاريه للباقين للتسكين المؤقت خارجًا لمنطقة، لافتًا إلى أن أعمال التسكين تأتى تمهيدًا للبدء في أعمال تطوير مدينة العمال بحي جنوب مدينة المنيا بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

هذا وتقع منطقة التطوير على مساحة 4.4 فدان، وتحتوى على 18 مبنى عبارة عن (8 عمارات عمال ـ 3 عمارات إيواء ـ 7 عمارات أهالي) بإجمالي 437 أسرة وتعداد سكاني يصل إلى 1389 نسمة.