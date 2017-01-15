انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا تحت شعار" تحيا مصر"

أطلقت جامعة المنيا أولى دوراتها لإعداد القادة الداخلية لصيف 2019 ضمن مسابقة قطاع الأنشطة الطلابية لأفضل جامعة في الأنشطة الطلابية التي تتنافس فيها الجامعات المصرية في مجال الأنشطة أسوة بمسابقة أفضل الجامعات جاهزية بالعام الدراسي الماضي.



حيث افتتح الدكتور مصطفى عبدالنبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، فعاليات أولي دورات إعداد القادة، التي اطلقتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة النشاط الإجتماعي والرحلات بالجامعة تحت شعار "بقوة شبابها ..تحيا مصر"، و المقامة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة المنيا، بهدف إعداد جيل من القيادات يتفهم متطلبات مجتمعه، ويتسلح بالعلم و المهارات والقناعة والسلوكيات اللازمة لنهضة الأمة.

حضر فعاليات الافتتاح، رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حسام عبد الرحيم، مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ويشرف علي تنظيم الدورات وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة وعاطف عيسى مسئول النشاط الإجتماعي والرحلات.

وقال عبد النبي ان شباب الجامعة هم أساس التنمية وهم قادة المستقبل الحقيقيين، وإن للشباب دوراً كبيراً ومهمًا في تنمية المجتمعات وبنائِها، مضيفاً أن المجتمعات التي تحتوي على نسبٍة كبيرة من الشباب هي مجتمعات قوية وفتية؛ وذلك لكونهم ركائز بناء الأمم، مضيفاً أن التنمية لن تحدث إلا بكم ولكم.

وتابع "عبد النبي" أن الشباب هم بناة مجد البلاد وحَضارتها وحماتها، ولذلك يجب أن تتفتح مداركهم نحو واقع المجتمع بالدورات والندوات لخلق جيل جديد من القادة يتسلح بالعلم والقناعة للنهوض بالمجتمع.

ومن جانبه، أوضح وليد عبد القوي، أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب تنظم سلسلة من الدورات لإعداد القادة لطلاب الجامعة تتناول عدة موضوعات من شأنها إعداد جيل من القادة قادر علي القيادة وتحمل المسئولية، ويحاضر هذه الدورات نخبة من أساتذة الجامعة على مدار ثلاثة أيام متتالية، خلال الفترة من 25 إلي 26 يونيو الجاري، منوهاً أن الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة حاضر أولي محاضرات الدورة عن دور الشباب في بناء الدولة، كما حاضر الدكتور محمد البدري الأستاذ بكلية الآداب محاضرة عن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ويحاضر الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، الطلاب عن دور الشباب في المشاركة السياسية، والتمسك بالقيم والتقاليد الجامعية، والدكتور بليغ حمدي الأستاذ بكلية التربية عن الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي، والدكتورة رحاب سراج الأستاذ بكلية الآداب بقسم الإعلام عن تنمية الوعي نحو مكافحة الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأخيراً يحاضر الدكتور هاني العربي عن الاتحادات الطلابية بين الواقع والمأمول.



