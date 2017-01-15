محافظ المنيا يناقش لائحة العمل الجديدة لتطوير مشروع النقل الجماعي



عقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اجتماعًا مع مجلس إدارة مشروع النقل الجماعي، لمناقشة الوضع الحالي للمشروع، والوقوف على خطة التطوير، وهيكلة الإدارة، ضمن تطوير عدد من المشاريع التابعة للمحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة المنيا، و محمد عبد الرحيم مدير مشروع النقل الجماعي، وأحمد إبراهيم مدير إدارة المركبات، والعميد عادل جلال مدير إدارة المرور.

ناقش المحافظ مقترح تعديل لائحة العمل بالمشروع، ووجه بإحالتها للشئون القانونية للدارسة والعرض تمهيدًا لتطبيقها، مؤكدًا ضرورة مراعاة اللائحة الجديدة، ووضع قواعد لضبط صرف الحوافز، وإبلاغ العاملين بربط الحوافز بالإنتاجية والربح.

وكلف حسبن بإعادة النظر في قيمة التعاقدات ما بين الجهات المختلفة ومشروع النقل الجماعي والذي يساهم بشكل فعال في تطوير مشروع النقل الجماعي، والنهوض به، لتحقيق المزيد من الأرباح للمحافظة والتي تعود بالنفع على المواطنين.

كما أصدر قرارًا بعودة الأتوبيسات المعارة إلى بعض المشروعات الأخرى بالمحافظة، كما وجه بتقييم حالة الأتوبيسات من حيث صلاحيتها للعمل وحاجتها للصيانة، بالإضافة إلى هيكلة الإدارة وتقدير حاجة الإدارة من السواقين والفنيين.

وطالب بتفعيل اللجنة الخاصة بالمتابعة الدورية للمشروع، للتأكد من انتظام وحسن سير العمل، مع عقد اجتماع شهري لمجلس الإدارة لمتابعة سلبيات وإيجابيات العمل بالمشروع، موجهًا إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري، بالتعاون مع إدارة المرور،بمتابعة المشروع بصفة دورية، ومراقبة خطوط السير لمنع التلاعب والتحرك في غير خطوط السير، وعرض تقارير بصفة مستمرة عن المشروع.

ومن جانب أخر، كلّف المحافظ إدارة مرور المنيا بالتعاون مع مجالس المدن بالمحافظة، لتفعيل قانون الحملات المرورية المكثفة بالمراكز لضبط التكاتك المخالفة، وإيجاد حل فوري لعشوائية وجودها بالمراكز والقرى.