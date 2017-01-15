نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد المجزر الالى بالشلاتين .

تفقدت الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ ، اليوم ، برفقة العميد تامر سمير السكرتير العام المساعد والأستاذ محمد على سكرتير مدينة الشلاتين وعدد من ممثلى جهاز الاسكان والتعمير بالمحافظة ، المجزر الالى بمدينة الشلاتين وذلك لمتابعة سير الأعمال به بعد تعرضه للحريق.

أكدت نائب المحافظ خلال جولتها التفقدية داخل المجزر الآلي ان هذا المجزر هو الأول نوعه فى مدن الجنوب بتكلفة 120 مليون جنيه على مساحة عشرة آلاف متر مربع ، لاستيعاب عمليات ذبح لـ 200 رأس جمل و200 رأس ماشية بالإضافة إلى أكثر من 200 رأس غنم يومياً.

وأضافة نائب المحافظ ، انه تم انشاء المجزر بنظام تحديد أبواب معينة لكل نوع ماشية للدخول منها ، وكذلك أبواب خاصة للعاملين بالمجزر، مضيفاً أن هذا المجزر عندما يتم تشغيله سيفتح فرص عمل كثيرة للعديد من ابناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وكذلك سيوفر عناء ووقت سفر أصحاب الجمال والماشية لذبحها بالمجازر الأخرى، التى تقع خارج نطاق المحافظة.

و شددت على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال ومراجعة معايير الجودة والكفاءة وكذلك شددت على توافر لجنة من الطب البيطري وذلك لوضع الاشتراطات التى تم عليها بناء المجزر.



