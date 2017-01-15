اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

محافظ المنيا : توريد 310 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

محافظ المنيا : توريد 310 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

تاريخ النشر

 

 

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغت 310 ألف و 270 طن و 816 كيلو وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم الأحد 9 يونيه الجاري .

من جانبه أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا , أنه تم توريد 152 ألف و 499 طن 174 كيلو بالبنك الزراعي ,و 47 ألف 280طن و 715 كيلو بقطاع المطاحن ,و 106 ألف 125 طن و 907 كيلو بالقابضة للصوامع ,إلى جانب 4 آلاف 365 طن و20 كيلو بمصر العليا .  

وأكد على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوى المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساءً برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.

 


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content