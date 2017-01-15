محافظ الفيوم يتفقد أعمال حملة النظافة والتجميل بقرية بني صالح

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بجولة ميدانية لقرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم لتفقد أعمال النظافة والتجميل وبعض المنشآت الخدمية بالقرية، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.



وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل وصيانة الأرصفة, وتكثيف أعمال رفع كافة المخلفات من جانبي الطريق الرئيسي للقرية، موجهًا باستخدام المعدات الجديدة للنظافة لرفع القمامة والأتربة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال حملة صحة المرأة بالوحدة الصحية ببني صالح للتأكد من سير العمل ومستوى الأداء، كما تفقد مدرسة فاطمة فتحي الابتدائية بالقرية, موجهًا رئيس الوحدة المحلية بتوفير صناديق لجمع القمامة مع المتابعة المستمرة لأعمال النظافة بالقرية.

كما تفقد المحافظ قطعة أرض فضاء بجوار مدرسة "سكينة أيوب" الإعدادية بالقرية، وذلك لدراسة إضافتها للمدرسة للحد من الكثافة العددية لطلبة المدرسة.

وأكد محافظ الفيوم استمرار جولاته الميدانية بجميع قرى ومراكز المحافظة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.