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محافظ الفيوم يسلم تعويضات لأسر ضحايا حريق إحدى مزارع الماشية

محافظ الفيوم يسلم تعويضات لأسر ضحايا حريق إحدى مزارع الماشية

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سلم اللواء عصام سعد محافظ الفيوم ـ بمكتبه أمس ـ عدد 4 شيكات مالية بجانب مبلغًا عن طريق الدفع الإلكتروني، لأسر ضحايا حريق إحدى مزارع الماشية بقرية دار السلام بطامية،بحضور إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم.

 أكد المحافظ أن المحافظة لن تدخر جهدًا في الوقوف بجانب الأسر التي تمر بأحداث طارئة، وتعمل على تقديم سبل الدعم اللازم لها، فضلاً عن المساعدات التي يتم منحها للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

 الجدير بالذكر أن الحريق قد اندلع بإحدي مزارع الماشية بقرية دار السلام بمركز طامية في الرابع من شهر يونية الجاري، ملك المواطن سيد معوض رشوان.

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