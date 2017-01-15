محافظ البحر الأحمر ينعي فقيد مديرية الشباب والرياضة





نعى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة المهندس مصطفي المغاوري ، الذي وافته المنية، ظهر اليوم ، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان