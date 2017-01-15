خدمة طبية بالمجان لـ 1394 مواطن بقريتي الرويهيب والبلابيش بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 1394 مواطن من أهالي قريتي " الرويهيب" بمركز المنشاة، و" البلابيش" بمركز دار السلام، وذلك من خلال قافلتين طبيتين نظمتهما مديرية الشئون الصحية يومي الخميس والجمعة الماضيين بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن القافلتين الطبيتين قامتا بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القريتين والقرى المحيطة بالمجان، فضلاً عن تحويل عدد من المرضى إلى المستشفيات العامة والمركزية للعلاج على نفقة الدولة.

وأشار "جمعية" إلى أن قافلة " البلابيش" ضمت تخصصات " باطنة، أسنان، رمد، جلدية، أطفال"، وتم وتوقيع الكشف على 850 مواطن، وقافلة "الرويهب" شملت التخصصات الطبية "أنف وأذن، باطنة، جلدية، عظام، أطفال، رمد"، حيث تم الكشف على 544 مواطن، لاًفتا إلى توفير جميع الأدوية اللازمة بالمجان، فضلاً عن إجراء التحاليل بجميع أنواعها ومنها تحليل دم وطفيليات، والكشف المبكر للضغط والسكر.

وأضاف أن قافلة طبية ثالثة تقوم بأعمالها الآن بقرية الأحايوة قبلي بمركز أخميم، حيث بدأت أعمالها بتوقيع الكشف الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية بالمجان منذ أمس السبت 16 نوفمبر، وتنهي أعمالها اليوم الأحد في تخصصات " باطنة، أطفال، عظام، جلدية، تنظيم أسرة، رمد، أسنان، نسا " .



