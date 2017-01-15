خطة لتأمين أماكن مباريات كأس الأمم الإفريقية  بأسيوط

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط إنه تم وضع خطة لتأمين جميع أماكن عرض مباريات كرة القدم ببطولة كاس الأمم الإفريقية 2019 بمختلف مدن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة الحماية المدنية ومرفق الإسعاف لتأمين المواطنين الذين سيحتشدون أمام الشاشات للاستمتاع بمشاهدة المباريات.

وأوضح المحافظ إنه تم نشر سيارات للحماية المدنية والاسعاف وعيادات متنقلة بالطاقم الطبي والأدوية ومستلزمات الطوارىء بجميع أماكن عرض المباريات التي سيتم بثها بشكل مجاني للمواطنين عبر شاشات عملاقة بـ 50 مركز شباب ونادي رياضي على مستوى قرى ومراكز المحافظة لافتا إلى الانتهاء من تجهيز المقار لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من عشاق الرياضة بمختلف المدن والقرى لمتابعة المبارايات التي تنطلق اليوم 21 يونيو وذلك في إطار اهتمام المحافظة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتلبية مطالب الجماهير ومحبي ومشجعي كرة القدم.

وأكد محافظ أسيوط أن من حق الجميع التمتع بروح المشاهدة الجماعية وتشجيع المنتخب الوطني لافتا أن المحافظة تهدف لتقديم خدمة متكاملة للمواطنين تتناسب مع مدى أهمية البطولة التي تنظمها مصر والتي يتمنى الجميع أن تخرج بصورة تليق بأصالتها وعظمة شعبها متمنياً التوفيق للمنتخب القومي وإسعاد الجماهير المصرية وتجديد الروح الرياضية والإحتذاء بهم كقدوة للنجاح والمثابرة.

يذكر أن مواقع العرض تشمل استاذ أسيوط الرياضي ونوادي (أسيوط الرياضي، الشبان المسلمين، أبوتيج الرياضي ، البداري الرياضي ، القوصية الرياضي ، أبنوب الرياضي ، ديروط الرياضي ، الغنايم الرياضي ، ساحل سليم الرياضي) ومراكز شباب (ناصر بالوليدية ، درنكه ، دير درنكه ، ريفا ، موشا ، منقباد ، بني حسين ، مسرع ، سلام ، بني غالب ، المطيعة ، أبوتيج ، النخيلة ، دوينة ، العقال البحري ، النووارة قبلي ، القوصية ، الشيخ نجيب ، فزارة ، صدفا ، الدوير ، الوعاضلة ، ديروط الشريف ، صنبو ، جرف سرحان ، الفتح ، الوسطي ، بني مر ، ساحل سليم ، الغنايم ، حي بحري الغنايم ، دير الجنادلة ، حي السلام ، حجدم ، بنى عدي البحرية، بني عدي أولاد عليو ، نزة قرار ، أبنوب ، كوم أبو شيل ، بني محمديات.



