محافظ الفيوم : إزالة الإعلانات بأسوار المدارس وغرامة 5 آلاف جنيه

عقد اللواء عصام سعد ، محافظ الفيوم، اجتماعاً مع عدد من وكلاء الوزارة ورؤساء مجالس المدن وعدد من القيادات التعليمية، لمناقشة استعدادات المحافظة للعام الدراسى الجديد 2019/2020.



حضر الاجتماع اللواء أشرف موافى سكرتير عام المحافظة المساعد، والاستاذ محمد عبد الله وكيل تعليم الفيوم، والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، والمهندس طارق مسعد مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم، واللواء هشام درة رئيس رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد خير الله رئيس قطاع كهرباء الفيوم.

وخلال الاجتماع تم استعراض أعمال الصيانة التى يجرى تنفيذها بالمدارس، وأكد محافظ الفيوم على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة قبل بداية العام الدراسى الجديد بفترة كافية، وإعداد المدارس بشكل جيد لاستقبال التلاميذ وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، كما أكد المحافظ على ضرورة توفير التهوية والإضاءة الكافية داخل الفصول والتأكد من سلامة المبانى والأسوار ونظافة دورات المياه، وتشكيل لجان لمراجعة محولات الكهرباء وأعمدة الإنارة القريبة من المدارس وضمان تأمينها، وكذلك مراجعة خزانات مياه الشرب وأدوات إطفاء الحريق، مشدداً على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للخزانات.

وأصدرالمحافظ توجيهاته لوكيل تعليم الفيوم بضرورة توجيه المعلمين ومديرى المدارس بحضور طابور الصباح وتحية العلم، وتفعيل الإذاعة المدرسية لدورها فى توصيل المعلومات الصحيحة للتلاميذ فى سهولة ويسر، كما أكد على ضرورة غرس قيم الولاء والانتماء فى نفوس التلاميذ وسد العجز فى المعلمين خصوصاً بالمناطق النائية، وتوزيع الكتب الدراسية وتحقيق الانضباط داخل الفصول من اليوم الأول للدراسة، كما شدد المحافظ على ضرورة رفع الإعلانات من على أسوار المدارس وفرض غرامة 5 آلاف جنيه على من يقوم بذلك مع رد الشيئ لأصله، كما أكد على ضرورة رفع الإشغالات القريبة من المدارس وتيسير الحركة المرورية أمام المدارس خصوصاً فى أوقات الذروة.

كما أكد المحافظ على ضرورة توفير النظافة داخل وخارج المدارس، وتمهيد وصيانة الطرق والشوارع المؤدية إليها، وعمل المطبات اللازمة أمام المدارس أو بالقرب منها وفقاً للاشتراطات الهندسية للحفاظ على سلامة التلاميذ، كما شدد على إزالة الأكشاك المخالفة والمقاهى العشوائية الملاصقة لأسوار المدارس، وطلاء وتجميل الأسوار بالتعاون مع رؤساء مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية.



