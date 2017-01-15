حريق بموقع بترول "بترو سيلا" بقرية العدوة بمركز الفيوم

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، على حريق شب داخل أحد المكاتب بموقع بترول "بترو سيلا" بقرية العدوة بمركز الفيوم من دون وقوع وفيات أو إصابات، وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الأحمال خلال العمل.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل أحد المكاتب بموقع بترول "بترو سيلا" بقرية العدوة.

وعلى الفور انتقلت إلى مكان الحريق قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات أو وفيات، حيث تبين بالفحص نشوب الحريق بجهاز تكييف خاص بمكتب أحد مهندسي الموقع "كرفان" مما أدى لاحتراق الجهاز بالكامل.

يذكر أن أحد مهندسي الموقع قد أرجع نشوب الحريق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الأحمال، مما أدى لحدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية بالتكييف، ولم يتهم أحد بالتسبب في نشوب الحريق.

حرر محضر بالواقعة، وقيد برقم 3573 لسنة 2019م إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.



