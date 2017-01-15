انقطاع المياه عن مدينة الأقصر وضواحيها السادسة صباح السبت 23 نوفمبر

أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر عن انقطاع المياه عن مدينة الأقصر وضواحيها وذلك اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 11/23 وحتى السادسة مساءً ، نظراً لضم خطوط طرد الصرف الصحى الجديدة بالخطوط الرئيسية القائمة حالياً ضمن أعمال التوسعات الجارية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بالحبيل فى إطار أعمال تحسين منظومة الصرف الصحي بمدينة الأقصر



واهابت الشركة من السادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع .

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى، وأرقام ٠٩٥٢٢٨٢٤٠٦ - ١١٤٧٩٩٩٧٥٢.



