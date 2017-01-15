إطلاق اسم الشهيد "أبانوب ناجح" على كوبرى بني قرة في أسيوط

أطلق جمال نورالدين, محافظ أسيوط اسم الشهيد البطل المجند "أبانوب ناجح مرزق عطية" على كوبرى قرية بني قرة في مسقط رأسه في مركز القوصية; تخليدا لذكراه وعرفانا بتضحياته والذى استشهد في الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد الأكمنة الأمنية في مدينة العريش بشمال سيناء.







وشهد نبيل الطيبي, سكرتير مساعد المحافظة نائبا عن المحافظ, إجراءات وضع لافتة تحمل اسم الشهيد على الكوبرى بحضور رئيس مركز ومدينة القوصية وممثلي الأوقاف والكنيسة المصرية وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية. وأكد نور الدين - في تصريح, اليوم الأحد- حرص المحافظة على تكريم أسر الشهداء ومساعدتهم بكافة السبل الممكنة معلنا تقديمه كافة أوجه الدعم والمساعدة لأسرة الشهيد.

داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعبا وجيشا وقيادة.







