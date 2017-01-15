بدء فعاليات برنامج نادي البحث عن وظيفة ببني سويف

بدأت إدارة التدريب والمشروعات بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف، برئاسة أحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وبإشراف أمل عويس، منسقة برامج التدريب بالمديرية، تنفيذ برنامج تدريبي للشباب، بمركز شباب صلاح سالم بمدينة بني سويف، والذي يستهدف تأهيل الشباب لدخول لسوق العمل، وذلك ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة، ومنظمة العمل الدولية، بغرض تأهيل الشباب من خريجي الكليات والمعاهد العليا، وحملة المؤهلات المتوسطة، للدخول لسوق العمل



وقالت أميره فاروق سعد، مسؤولة التدريب بإدارة التدريب والمشروعات بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف، إن العمل الجاري ـ حاليا ـ لتدريب الشباب ضمن الموسم الثالث لبرنامج " نادي البحث عن وظيفة " يتضمن تدريبا تأهيليا للالتحاق بسوق العمل، والذي يشمل أنشطة مختلفة للشباب، تعينهم على البحث عن الوظائف، وتدُلُّهم على المقومات المختلفة للتقدم لها من خلال برنامج تأهيلي، يهدف لتنمية مهاراتهم، وحُسنَ توظيفِها، وتحديد اتجاهاتهم تجاه الوظائف المختلفة، وإكسابِهم ـ أيضا ـ مهارات تسويق أنفُسهم، من خلال مدربين معتمدين.

أشارت إلى أن البرنامج التدريبي الذي يستمر أسبوعين، يتم في ختامه إنشاء مجموعات عمل من الشباب المشاركين فيه، يتم دعوتهم للمشاركة في ملتقيات التوظيف التي تقيمها وزارة الشباب بالتعاون مع بنك التوظيف، لافتة إلى نجاح فعاليات الموسمين " الأول والثاني " للبرنامج خلال العام الماضي والحالي، الذي شهد تنظيم برنامجين، وفرا

العديد من أشكال التدريب الذي استهدف تنمية مهارات الشباب والشابات من أبناء محافظة بني سويف.



