محافظ الجيزة يوجه بايقاف بناء 4 عقارات تحت الإنشاء ببولاق الدكرور

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإيقاف تراخيص 4 عقارات تحت الإنشاء بمنطقة زنين ببولاق الدكرور، وذلك لعدم وجود المهندس المشرف على تنفيذ الأعمال، بالإضافة إلى عدم تعليق يافطة مدون عليها بيانات الترخيص، وذلك طبقًا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 الذي ينص على.

قال المحافظ إنه طبقًا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 بأنه في حالة عدم وجود المهندس المشرف على تنفيذ الأعمال الإنشائية بالترخيص الممنوح من الجهة الإدارية، أوعدم تعليق يافطة مدون عليها بيانات الترخيص ومحدد بها عدد الأدوار يتم إيقاف الأعمال.

وكلّف رئيس حي بولاق بضرورة قيام الإدارة الهندسية بالحي بإيقاف التراخيص الصادرة للعقارات لحين مراجعتها، والتأكد أن الاعمال المنفذة على الطبيعة مطابقة للرسومات الهندسية الصادر على أساسها التراخيص، لافتًا إلى أنه سيتم استئناف الأعمال فور التأكد أن الأعمال المنفذة بالعقارات لايشوبها أي مخالفات ومطابقة للترخيص والرسومات الهندسية.

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بالتنبيه على الإدارات الهندسية بالمتابعة الدورية لجميع التراخيص الصادرة من الجهة الإدارية سواء بناء أو هدم، وفي حالة ثبوت مخالفة للترخيص يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن ناحية أخرى، وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تفعيل محاضر رش المياه، ومنع غسيل السيارات بالشوارع لعدم إهدار المياه، والحفاظ على كل قطرة وحماية الأسفلت من الإتلاف.

جاءت تصريحات المحافظ خلال جولته بحي بولاق الدكرور رافقه اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة، والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وأسامة السقعان رئيس حي بولاق، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.

من جانب أخر، قام حي الهرم بغلق وتشميع 10 محلات تدار بدون ترخيص بشارعي المحروقي واللبيني، وتم رفع إشغالات مقاهي ومحلات بشارعي فيصل، والصفا والمروة.



