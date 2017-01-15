بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بالفيوم





بدأت مديرية الطب البيطري بالفيوم تنفيذ الحملة القومية الأولى لعام 2019 للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والترقيم والتسجيل، والتي تستمر لمدة شهر بجميع محافظات الجمهورية.

أشار الدكتور محمد أحمد عقل، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إلى أن فعاليات الحملة تشمل جميع الوحدات البيطرية بمختلف أنحاء المحافظة عددها 92 وحدة، موضحًا أن أعمال التحصين، والترقيم، والتسجيل تبدأ يوميًا في الثامنة والنصف صباحًا وتستمر حتى الثالثة عصرًا طوال الشهر المقرر للحملة عدا أيام الجمعة.

ومن جهته، أكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم أهمية مشاركة المربين وأصحاب رؤوس الماشية في أعمال التحصين، والترقيم والتسجيل للحفاظ عليها، ووقايتها من الأمراض، مشيرًا إلى أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية لتوفير التسهيلات اللازمة لفرق التحصين حتى تؤدي أعمالها على أكمل وجه.

كما تم تكليف مديرية الزراعة من خلال مسئولي الإرشاد الزراعي، ورؤساء الجمعيات الزراعية، ومهندسي مركز بحوث الإنتاج الحيواني بتوعية الفلاحين بأهمية تحصين ماشيتهم.

هذا بالإضافة إلى دور مشايخ الأوقاف بالقرى والنجوع في توجيه المواطنين وتوعيتهم بضرورة التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة الإنسان، ودور رؤساء النقاط الشرطية وعمداء البلاد في مساعدة فرق التحصين على أداء مهام عملها وتحرير المحاضر القانونية لمن يمتنع عن التحصين تطبيقًا للقانون رقم 13 لسنة 2014.







