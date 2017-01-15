"بيطري الوادي الجديد" تعدم 1292 حيوانًا ضالًا في حملة مكبرة

أعدمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد اليوم السبت 1292من الحيوانات الضالة في حملة مكبرة بمراكز المحافظة الخمسة وقراها على مدار شهر أكتوبر الماضي.

وأكد الدكتور ناجي عوض مدير مديرية الطب البيطري تنفيذ حملة موسعة على مستوى جميع الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة الخمسة الإدارية، خاصة المناطق القريبة من الصحاري والجبال والقرى النائية لإعدام الحيوانات الضالة بجميع أنواعها خشية إصابتها بمرض السعار أو شن هجمات وعقر المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن والنساء؛ وذلك بعد تكرار شكاوى المواطنين خلال هذه الفترة من انتشار الحيوانات الضالة بالقرب من منازلهم.

وأضاف عوض أن المديرية نجحت بالتنسيق مع مديرية الأمن بقيادة مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة اللواء هشام لطفي في إعدام الكلاب والثعالب والذئاب الضالة خاصة المصابة بمرض السعار باستخدام الخرطوش ومادة "الاستركلين" السامة في مناطق بعيدة ونائية وداخل الكتل السكنية.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية والإدارات التابعة لها تنفذ حملات مكبرة على مستوى المراكز لاستهداف الحيوانات الضالة والذئاب والثعالب بهدف القضاء على ظاهرة مرض السعار الذي ظهر مؤخرًا بسبب عقر الحيوانات الضالة للمواشي وتهديدها للمواطنين؛ وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن لاستهداف تلك الحيوانات في موسم التكاثر الخاص بها وهي أشهر الربيع والخريف.