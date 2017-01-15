نائبة محافظ الوادي الجديد توجه بالتوسع في زراعة نبات (المورينجا)

وجهت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، خلال تفقدها مشروع إنتاج شتلات نبات (المورينجا)، والذي يُنفذ شمال مدينة الخارجة بقريه الشركه 55، بالتوسع في زراعة النبات بجميع مراكز المحافظة الخمسة.



أكدت نائب المحافظ أن المشروع، يتم بالتعاون مع مديريه التربية والتعليم، من خلال دفع طلاب المدرسة الثانوية الزراعية للتدريب العملي على زراعه النباتات المختلفة، كما أن المشروع مقام لإنتاج 50 ألف شتلة بصوبتين كمرحلة أولى من المستهدف إنتاجه 500 ألف شتلة، سيجري توزيعها على الوحدات المحلية بمراكز المدن؛ ولزراعة 5 أفدنة بكل وحدة؛ وذلك لتنفيذ خطة المحافظة بالتوسع في المشروعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع.



وجهت مجدي بمنح مكافآت تشجيعية للطلاب المشاركين في المشروع، مشددة على ضرورة تقليل ساعات التدريب لهم؛ لتصبح ساعتين فقط بدلًا من أربع ساعات، من الساعة السابعة حتى التاسعة صباحًا نظرًا لارتفاع درجات الحرارة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب.

وفي نفس السياق تفقدت مجدي مشروع نبات (الأزولا) أحد الأفكار المنفذة لمبادرة (ماذا تفعل لوكنت محافظ)، والذي بدأ تنفيذه بزراعة حوضين ليصبح حاليًا ٣٠ حوضًا، حيث يتم استخدامه كطعام لتغذية الأسماك بمشروع الاستزراع السمكي المقام بنفس المكان.







