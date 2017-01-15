المركزي للتعمير بوزارة الإسكان ينفذ 4 قرى جديدة في الوادي الجديد

صرح اللواء مهندس أيمن عبد المنعم رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد ,ان الجهاز المركزي بوزارة الإسكان سيقوم بتنفيذ إنشاء 4 قرى جديدة بالمحافظة، تشمل القرية 200 منزل ريفي بقرية القصر الإسلامية في مركز الداخلة، ضمن مشروع الظهير الصحراوي بالمحافظة، مساحة المنزل الواحد 60 مترًا مربعًا، بتكلفة 100 مليون جنيه، شاملة المرافق.

وقد انتهى الجهاز من مشروع المنازل الريفية، وجاري استكمال مرفق الصرف الصحي لينتهي المشروع نهاية ديسمبر 2019.

ولفت إلى أن الجهاز بصدد طرح مشروع إنشاء قرية جديدة تتضمن إقامة 100 منزل ريفي بمنطقة تقع بين قرية أسمنت ومركز بلاط، ضمن مشروعات الظهير الصحراوي للمحافظة، بتكلفة 60 مليون جنيه شاملة المرافق ومساحة المنزل 65 مترًا مربعًا، ويستغرق المشروع في تنفيذه 18 شهرًا، بعد الانتهاء من إجراءات الطرح بعد 4 أشهر من الآن.

وفى سياق متصل أضاف رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد أن الجهاز يواصل تنفيذ مشروع قرية في مركز باريس وتحديدًا بمنطقة أرض الملك، بإجمالي 50 منزلاً بتكلفة 4.2 مليون جنيه شاملة المرافق، مشيرًا إلى أن الجهاز أوشك على إنهاء المشروع وتسليمه للوحدة المحلية لمركز باريس، وقرية ثالثة تشمل 50 منزلاً ريفيًا بقرية الخرطوم جنوب مركز الخارجة ومساحة المنزل 65 مترًا مربعًا، وبتكلفة 17.9 مليون جنيه. وقد انتهى الجهاز من تنفيذ 50 % من المشروع ليدخل الخدمة في يوليو 2020.



