‏‏السكرتير العام لمحافظة أسوان يستمع لمطالب وشكوى المواطنين

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، للمسئولين بإنتظام عقد اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين لتحقيق التواصل المطلوب مع المشكلات والإحتياجات الجماهيرية وتلبيتها وفقًا للقانون وللإمكانيات المتاحة، إستمع اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان لمطالب وشكوى 20 مواطنًا ومواطنة، وذلك بحضور مديري ومسئولي التضامن الإجتماعي والشئون الصحية وشركة مياه الشرب، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان، ومسئول جمعية المنار التنمية المجتمع.

وشددعزت على مسئولي شركة المياه بضرورة القيام بأعمال التطهير والتسليك والصيانة لخط الصرف الصحي الرئيسي بمنطقة القطبي المتفرعة من الشارع الجديد بوسط المدينة بصفة دورية وبشكل مستمر، وذلك بعد شكوى أحد الأهالي من الكسورات والطفح المتكرر لمياه الصرف الصحي نظرًا لقدم وتهالك مواسير الصرف بهذا الخط الرئيسي مما يؤثر بالسلب على البيئة وسلامة المباني والمنشآت القائمة بالمنطقة.

ومن جانبه أكد مسئول شركة المياه بأن خط الصرف الرئيسي بمنطقة القطبي مدرج ضمن خطة الشركة للإحلال والتجديد فى العام الحالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠، وسيتم تغيير المواسير القديمة بأخرى جديدة وبأقطار أكبر من أجل إستيعاب كل كميات مياه الصرف الناتجة عن التوسعات العمرانية الجارية بالمنطقة فى الفترة الحالية وفى المستقبل.

كما وجه السكرتير العام رئيس مركز ومدينة أسوان بإدراج طلب إثنين من المواطنين ضمن المستهدف تخصيص محلات لهم بالسويقات الجديدة الجارى طرحها للمستفيدين فى الفترة المقبلة، وذلك بعد إستيفاءهما لكل الإجراءات والشروط المنظمة مراعاة لظروفهم الأسرية الصعبة.

كما أعطى السكرتير العام توجيهاته لمسئولي التضامن الإجتماعي بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لدراسة تقديم المساعدات المالية وتوفير معاشات تكافل وكرامة وضمان إجتماعى لــ5 من المواطنين، وذلك بعد إجراء الدراسة والبحث الإجتماعى اللازم لهذه الحالات للتأكد من إستحقاقهم لهذه الإعانات لمواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة لبعض الحالات وتجهيز العرائس المقبلات على الزواج لبعض الحالات الأخرى.

وكلف مدير القوى العاملة بدراسة طلب 3 مواطنين يجتاجوا إلى توفير فرص عامل تتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم العملية وتكون مصدر دخل أساسي لسد إحتياجاتهم المعيشية والأسرية.



