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محافظ أسيوط يستقبل أسرة الشهيد "أبانوب " ويمنحهم وسام المحافظة

محافظ أسيوط يستقبل أسرة الشهيد "أبانوب " ويمنحهم وسام المحافظة

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استقبل اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بمكتبه أسرة الشهيد البطل " أبانوب ناجح مرزق عطية " ابن قرية بنى قرة بمركز القوصية والذى استشهد في الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد الأكمنة الأمنية بمدينة العريش بشمال سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة والشرطة.

ومنح المحافظ - خلال اللقاء – أشقاء الشهيد " شنودة وجرجس " وسام المحافظة تقديرًا لدور نجلهم الوطني ونضاله وشجاعته في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين داعياً المولى عز وجل أن يمن عليهم بنعمة الصبر والسلوان .

واشار الى اطلاق اسم الشهيد على كوبرى قرية بنى قرة بمسقط رأسه تخليدا لذكرا فضلا عن الاعلان عن مسابقة لاقامة نصب تذكارى لشهداء الجيش والشرطة من ابناء المحافظة يسجل به جميع اسماء الشهداء السابقين واللاحقين تخليدا لذكراهم وتضحياتهم .

وأكد محافظ أسيوط أن باب مكتبه مفتوح أمام جميع أسر الشهداء و المواطنين لتلبية طلباتهم واحتياجاتهم والعمل علي توفيرها مؤكدًا أن الدولة لن تنسى لشهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة تضحياتهم فى سبيل الدفاع عن وطنهم وأن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيرًا برعاية أسر الشهداء والمصابين.

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