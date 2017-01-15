محافظ أسيوط يهنىء بطل المصارعة "مرغني" لفوزه بذهبية الالعاب الافريقية

هنأ محافظ أسيوط اللواء جمال نورالدين، اليوم السبت ، البطل الرياضي حسام مرغني لاعب المصارعة ابن محافظة أسيوط لفوزه بالميدالية الذهبية فى وزن 97 كجم فى المصارعة فى دورة الالعاب الافريقية الثانية عشر المقامة فى مدينة الرباط بدولة المغرب مشيرا الى ان البطل الرياضي حسام مرغني يعتبر فخراً لأبناء المحافظة ونموذج يحتذى به ومثلاً أعلى وقدوة للشباب المصرى الواعد لتحقيق مزيد من الانجازات .

كما أشاد محافظ أسيوط بنجاح مصر مصر في 2019 ببطولة المغرب في تسطير تاريخ جديد بتحقيق عدد 270 ميدالية بواقع 101 ميدالية ذهبية و 97 ميدالية فضية و 72 ميدالية برونزية مطالبا ببذل مزيد من التقدم والإنجازات الرياضية لتحقيق ميداليات أولمبية في اولمبياد طوكيو 2020 لافتا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة ضمن خطة بناء الإنسان المصري لجعلها أسلوب حياة يضمن للمجتمع أفراداً أصحاء قادرين على العمل والإنتاج والمشاركة في دعم مسيرة البناء والتطور نحو المستقبل .

كان محافظ أسيوط قد كرم البطل حسام مرغنى عقب فوزه بالميدالية الفضية في بطولة الأمم الأفريقية بتونس 2019 وزن 92 ك وتم منحه وسام المحافظة لتفوقه الرياضى مشيراً إلى أنه لن يتوانى عن استقبال المتميزين وتكريمهم ورعايتهم.

يذكر أن حسام مرغني ابن محافظة أسيوط هو لاعب مصارعة محترفا وكرمه الرئيس السيسي من قبل ضمن أعضاء بعثة دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في أسبانيا 2018 والتي حصد فيها اللاعب الميدالية البرونزية كما حقق العديد من البطولات منها حصوله على الميدالية الذهبية في بطولة الأمم الأفريقية 5 مرات كما حصل على المركز الرابع في التصنيف العالمي مارس 2018 وحصد الميدالية الذهبية في بطولة الأندية العربية والمركز الخامس في بطولة العالم بلغاريا 2013.



