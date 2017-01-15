الاستاتيكا ترسم البهجة على وجوه طلبة الوادي الجديد

أبدى طلاب شعبة الرياضة بالثانوية العامة في الوادي الجديد، اليوم السبت، فرحتهم وسعادتهم بسهولة امتحان الاستاتيكا، والذي جاء في متناول الطالب المتوسط، حيث اطمأن أولياء الأمور على أبنائهم من خارج أسوار المدارس.



وشهدت لجان الامتحانات تأمينات مشددة من قوات الأمن والتي قامت بوضع حواجز مرورية في محيط اللجان الامتحانية لتيسير حركة الطلاب إلى اللجان كما جرى تأمين محيط اللجان لمنع أي مؤثرات خارجية تحول دون أداء الطلاب للامتحانات في أجواء مناسبة.

وقال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه جرى تجهيز اللجان الامتحانية وتزويدها بالمبردات والمراوح ووسائل التهوية ومراعاة توفر (دورات مياه) صحية مع ضرورة توفر المياه والكهرباء في اللجان مع وجود زائرات صحيات وسيارات إسعاف مجهزة تحسبا لحدوث أية طوارئ.

كما انتشرت سيارات الإسعاف والإطفاء في محيط لجان الثانوية العامة بمراكز المحافظة الخمسة.

والجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أعلنت عن تجهيز 10 لجان امتحانية، في 5 مراكز وإدارات تعليمية على مستوى المحافظة، لاستقبال 1505 طالب وطالبة لهم حق أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وتجيزها بمراوح ومبردات مياه لأداء الامتحان في سهولة ويسر في ظل ارتفاع حرارة المناخ بالمحافظة.‎



