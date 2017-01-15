محافظ أسيوط يكرم الطلاب المتفوقين من أبناء ضباط القوات المسلحة والشرطة





شهد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، واللواء أركان حرب أيمن نعيم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية حفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا في الشهادات الإعدادية والثانوية من أبناء ضباط القوات المسلحة والشرطة والذي أقامته المنطقة الجنوبية العسكرية، بحضور اللواء أركان حرب خالد لبيب رئيس أركان حرب المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، واللواء خالد كمال مدير المخابرات الحربية بأسيوط، واللواء حاتم رياض رئيس فرع الأمن الوطني بالمحافظة، والدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والأنبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط والبداري وساحل سليم.



و كرم قائد المنطقة الجنوبية ومحافظ أسيوط الطلاب المتفوقين وتم توزيع شهادات التقدير والهدايا العينية عليهم لتميزهم وتفوقهم دراسيًا، كما حرص الطلاب المكرمون وأسرهم على التقاط الصور التذكارية مع قائد المنطقة الجنوبية ومحافظ أسيوط ومدير الأمن.

ووجه قائد المنطقة الجنوبية العسكرية خلال كلمته رسالة شكر وتقدير لأولياء أمور الطلاب المكرمين لدورهم في رعاية أبنائهم حتى تفوقوا دراسيًا ووصلوا إلى المراكز الأولى، ناقلًا تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أنهم جنوا ثمار تعبهم خلال سنين الدراسة، داعيًا الطلاب إلى التفوق والاهتمام بالعلم لأنه الطريق للرقي والتقدم وتحقيق التنمية.

كما اختتم قائد المنطقة والحضور الاحتفالية بتفقد معرض مستلزمات المدارس والسلع المعمرة والمواد الغذائية والذي نظمته قيادة المنطقة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لعرض المنتجات بأسعار مخفضة.







