محافظ البحر الأحمر : بدء التشغيل التجريبي لمحطة الرفع يوليو القادم



عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اجتماعا مع اللواء إيهاب احمد خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لوضع آليات التشغيل التجريبى لمحطات الرفع و افتتاح المرحلة الأولى لمحطة المعالجة الثلاثية ، والبدء فى تغطية باقى المناطق المحرومة من الصرف الصحى .

حيث أكد المحافظ على أن يتم بدء التشغيل التجريبى لمحطة الرفع رقم (٧) بشارع النصر فى شهر يوليو القادم والذى يخدم المناطق السكنية المحيطة به منها ( الكهف ، السلام ، السنتر الليبى ، ذهبية ، وغيرها ) ، وأيضا تشغيل محطة الرفع ( ه‍ ) بطريق المطار بنهاية شهر أغسطس لخدمة المناطق السكنية المحيطة به و دخول شبكات مياه ( الكوثر والانتر مجاويش ) لبدء التشغيل .

كما أعلن افتتاح أول مرحلة من محطة المعالجة الثلاثية بطاقة ٣٠ الف م٣/ يوم خلال يوليو القادم حيث تبلغ طاقة المحطة بالكامل ٩٠ الف م٣ / يوم لاستيعاب مياه الصرف الصحي بمدينة الغردقة بالكامل نظرا لبدء تشغيل محطات الرفع وزيادة كميات المياه ، ومعالجتها ثلاثيا لتستخدم فى ري الأشجار غير المثمرة .

كما كلف المحافظ المهندس عصام عبد الحميد رئيس فرع البحر الأحمر للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس يحي صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بوضع مخطط تنفيذي لباقى المناطق المحرومة من الصرف الصحى ليتم القضاء على هذه المشكلة تماما .

وأشار عبدالله إلى أنه جارى عمل خزانات جديدة بسعة ٤٠ الف متر مكعب ، وعنبر طرمبات برافع مياه الدهار القديم بدل الخزانات الحالية بتكلفة تصل إلى١٢٠ مليون جنيه وذلك لاستكمال منظومة مياه الشرب والصرف الصحى لضخ مياه محطة اليسر لباقى المناطق بالغردقة على مدار ٢٤ ساعة ، لافتا أن هناك عدد من المناطق القريبة من المحطة يتم ضخ مياه الشرب فيها على مدار اليوم دون توقف

فيما تقدم رئيس الهيئة بالشكر المحافظ على اهتمامه بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ، حيث أن عدد المشروعات التى أقيمت بالمحافظة خلال الفترة السابقة ضخمة للغاية وبتكلفة عالية مقارنة ببعض المحافظات الأخرى ، وأضاف المهندس عصام أنه ببدء تشغيل محطات الرفع ٧، ه‍، د سيتم القضاء على مشكلة الصرف الصحى بمعظم مدينة الغردقة التى كانت تعانى لسنوات طويلة من مشكلة الصرف الصحى .

في الوقت ذاته أكد عبدالله انه المحافظة شهدت انشاء الكثير من مشروعات الصرف الصحى ، حيث بدء العمل بتغيير كامل لشبكات الصرف المتهالكة تمام وانشاء محطات الرفع بجميع المدن ومحطة معالجة من أكبر محطات المعالجة فى مصر واستغرق تطوير هذه المنظومة سنوات ليتم الانتهاء منها ، مؤكدا أن الأهالى ستشعر بهذا الجهد فور بدء محطات الرفع فى التشغيل خلال شهرى يوليو وأغسطس والقضاء نهائيا على مشكلة الصرف الصحي بالمحافظة .



