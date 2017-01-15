"فن الرسم بالرمال" دوره تدريبية بنقابة المعلمين في الوادي الجديد

نظمت اللجنة النقابية للمعلمين تحت رعاية مصطفى أحمد على نقيب المعلمين في الوادي الجديد وتوجيهات صالح دمرداش رئيس اللجنة وإشراف خضر غريب وتنسيق منال محمد عبد الوهاب دورة تدريبية في "فن الرسم بالرمال الطبيعية" في نقابة المعلمين بالخارجة.

وقد حاضر فيها المدرب الفنان عيد جانب بحضور لفيف من المعلمين والمعلمات وطلبة الجامعات على مدى 3 أيام بدءًا من الأربعاء الموافق 4/ 9/ 2019 السادسة مساءً وتختتم فعالياتها اليوم الجمعة الموافق 6/ 9/ 2019.

هذا وقد شاركت المعلمات وتفاعلت مع الفنان في رسم اللوحات بأنامل مبدعه، وفى نهاية اللقاء شكر خضر الحضور على تفاعلهم واهتمامهم بالتراث الوحاتي الأصيل، كما شكر الفنان عيد على تواصله مع الحضور وتقديم كل ما هو جديد لديه.