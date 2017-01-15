محافظ الوادي الجديد يتفقد المشروعات المستحدثة على أرض المحافظة

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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مشروع إنتاج سم العقرب بقرية الموهوب بالداخلة، وذلك في إطار حرصة لتشجيع ومتابعة المشروعات المستحدثة على أرض المحافظة ،مؤكدًا أن المحافظة تشجع وتتبنى الأفكار الجديدة غير التقليدية لدى الشباب وتقدم لهم التيسيرات، وذلك لفتح أفق جديدة للمشروعات الاستثمارية المختلفة، بالإضافة لمساهمتها في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة وتوفير العملة الصعبة ووضع المحافظة على الخريطة التصديرية.

وأشاد الزملوط بالمشروع الذي أقيم علي مساحة 200 فدان وبتكلفة 10 مليون جنيه لإقامة مشروع زراعي متكامل متخصص فى زراعة وإنتاج النباتات العطرية والطبية وإنتاج سم العقرب وسم النحل، وتم تخصيص الأرض بعيدًا عن المربع العمراني بسفح الهضبة الصخرية بقرية الموهوب والذى يبعد عن الطريق السريع ما يقرب من 4 كم وعن قرية الموهوب بنحو 7 كم.

ومن ناحية أخرى تفقد المحافظ، الحديقتين الواقعتين أمام منطقه قوشنا بجوار ميدان الشهداء بمدينه الفرافرة، حيث تشمل كل حديقة على ملاهي للأطفال وممشي سياحي مجهز بمقاعد ومظلات ونجيل طبيعي وبلاط الإنترلوك وأكشاك خشبية تقدم خدمات للمواطنين.

وأشاد الزملوط بالحدائق التي تم إنشائها على مساحة فدانين بواقع فدان لكل حديقة وبتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن تلك الحدائق تعد متنفسًا طبيعًيا للمواطنين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال أكشاك الخدمات للمترددين على الحديقة، موجهًا بزيادة عدد أشجار الظل والمثمرة بالحدائق لحماية المترددين عليها من حرارة الشمس ولإضفاء شكل جمالي وحضاري للحديقة.



