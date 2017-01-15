رئيس المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات الثانوية

تفقد الشيخ أحمد رضوان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، والشعبة الإسلامية بمعهديالفتيات والبنين بمدينة الخارجة.

شدد رئيس المنطقة الأزهرية على تفعيل دور الأمن، والتأكد من خلو اللجان من الهواتف المحمولة سواء مع الطلاب أو الأعضاء المشاركين داخل اللجنة، وضرورة منع الغشبكل الطرق، كما تابع سجلات حضور وانصراف الطلاب، واطمأن إلى مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة وعدم خروجها عن المنهج المقرر.

ونصح الطلاب بالجد والتركيز في الإجابات، وعدم التسرع فيها ومراجعتها جيدًا قبل تسليمها للملاحظين، مُضيفًا ضرورة مراجعة أوراق البوكليت جيدًا عند استلامها من الطلاب.

يذكر أنه يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحانهم، اليوم، في مادتي القرآن الكريم، والحديث، كما يؤدي طلاب الشعبة الإسلامية امتحانهم في مادة الجغرافيا.



