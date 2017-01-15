محافظ الوادي الجديد يفتتح مركز الخدمات التموينية المطور بالفرافرة

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المركز التمويني النموذجي المتطور بمدينة الفرافرة والذي تم إنشاؤه بمقر الإدارة التموينية بعد تطويرها بـمبلغ 1.2 مليون جنيه، وذلك لتيسير الحصول على كافة الخدمات التموينية وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت، وتدقيق البيانات من خلال منظومة الكترونية موحدة، بحضور اللواء محمد الفحام رئيس الوحدة المحلية لمركز الفرافرة والمهندس صلاح السيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد.

وأوضح المحافظ أن إنشاء المركز يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل سريع ومتميز، مشيرًا إلى أن خطة التطوير تشمل إنشاء 4 مراكز تموينيه مطورة تم الانتهاء من مركزين منهم "الخارجة- الفرافرة" وجاري العمل بمركزي موط وغرب الموهوب للتيسير على المواطنين بجميع مراكز المحافظة.

وخلال لقاءه مع العاملين شدد المحافظ على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر كافه السلع أمام المواطنين بالأسعار المقررة، وكذلك المخابز للتأكد من جودة إنتاج الخبز ومطابقته للمواصفات.



