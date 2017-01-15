جامعة بنها تواصل تميزها في تصنيف التايمز البريطاني للموضوعات لعام 2020

حققت جامعة بنها إنجازًا جديدًا وتميزت بمركز متقدم في تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للموضوعات في مجال علوم الفيزياء، حيث احتلت للمرة الثانية على التوالي عالميًا الترتيب 501 - 600 عالميًا، وفي علوم الحياة احتلت ولأول مرة الترتيب + 600 والعلوم الطبية الإكلينيكية والصحية احتلت ولأول مرة الترتيب + 600، والعلوم الهندسية والتكنولوجية احتلت الترتيب 401 - 500 لتتقدم 100 مركز عالميًا في هذا التخصص على مستوى العالم مقارنة بالعام الماضي.



وأعرب الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يتحقق لأول مره لجامعة بنها، موجهًا التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في تخصص العلوم الهندسية والتكنولوجية وعلوم الحياة وعلوم الفيزياء والعلوم الصحية بالجامعة على ما حققته الجامعة من تقدم في التصنيف الجديد، متمنيًا المزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المختلفة التي تستهدفها الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية يأتي في إطار سياسة جامعة بنها لتحسين مخرجاتها البحثية، ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على العلاقات العلمية والثقافية بالجامعة إن تصنيف التايمز البريطاني يعتمد على 5 معايير تشتم 13 مؤشر مثل الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة، وعدد وسمعة الأبحاث، والدخل العائد منها، بالإضافة إلى البيئة التعليمية ونتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات بمشاركة 20000 باحث وعالم.

كما يتم حساب عدد شهادات الدكتوراه الممنوحة من قبل الجامعة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أعضاء الهيئة التدريسية، وكذا تنوع التخصصات في الجامعة ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة ونسبة طلبة الدراسات العليا إلى طلبة البكالوريوس التي تعكس نشاط البيئة البحثية في الجامعة ودخل وميزانية الجامعة.

كما يسلط تصنيف العلوم الفيزيائية الضوء على الجامعات الرائدة في الرياضيات والإحصاء والفيزياء وعلم الفلك والكيمياء والجيولوجيا والبيئة وعلوم الأرض، في حين يسلط تصنيف علوم الحياة الضوء على الجامعات الرائدة في مجالات الزراعة والعلوم البيولوجية والعلوم البيطرية، ويسلط تصنيف العلوم الطبية الإكلينيكية والصحية على الجامعات الرائدة في مجالات الطب.



