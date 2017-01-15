المناطق الأثرية بالمنيا تستقبل 11 ألف سائحٍ أجنبيٍ خلال 5 شهور









قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا:"إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت في الفترة من يناير وحتى مايو 2019 11 ألف و151 زائرًا أجنبيًا، مؤكدًا أن مؤشر

القطاع السياحي بمحافظة المنيا بدأ بالتصاعد خلال تلك الفترة التي تزامنت مع وفود عدد كبير من السائحين للمحافظة من مختلف الجنسيات الأجنبية.

أكد المحافظ أنه لابد من تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية والعمل على إعادة محافظة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، وتسهيل الإجراءات أمام

الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية التي تزخر بها المحافظة.

وأشار إلى أن المنيا تتمتع بالعديد من المقومات السياحية التي تؤهلها أن تتبوأ مكانة مهمة على الخريطة السياحية، موضحًا أن المحافظة تتخذ خطوات حقيقية لإعادة

المنيا إلى مكانتها السياحية التي تليق بها، خاصة أنها تحوي بين جنباتها العديد من المعالم الحضارية التاريخية.

من جانبه قال دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا:"إن القطاع السياحي خلال مطلع عام 2019 شهد موسمًا سياحيًا قويًا وناجحًا ، موضحًا أن منطقة آثار

بني حسن استقبلت خلال تلك الفترة 3142 سائحًا، فيما استقبلت منطقة أثار تل العمارنة 3680 سائحًا، و2691 سائحًا بتونا الجبل، و650 بمتحف ملوي، و832 بالبهنسا،

و130 بدير العذراء و26 بدير المناهرة.

هذا وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية المهمة منها منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين وهي تقع على بعد 8كم

شمال غرب مركز ملوي، وكذلك منطقة آثار بني حسن وهي تقع جنوب مدينة المنيا 20 كيلومترا تقريبًا، كما تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطيروبها كنيسة

(السيدة العذراء) إحدى أقدم الكنائس الأثرية في مصر.











