اجتماع  بجامعة أسوان عن التنوع الحيوي ببحيرة ناصر فبراير المقبل

عقدت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة اليوم اجتماعًا تنسيقًا استعدادًا للمؤتمر الدولي للتنوع الحيوي وإدارته في بحيرة ناصر وعلاقته بالأمن المصري والمزمع عقده فبراير المقبل.



حضر الاجتماع كل من الدكتور امام عبدالغني احمد ، والدكتور أسامة محمد محود أستاذ الأسماك والدكتور احمد حامد عبدالله أستاذ اللافقاريات والبيئة ، والدكتور مجدي محمد علي عميد كلية المصايد السمكية بجامعة أسوان والمهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ، والمهندس خالد حسنين مدير هيئة الثروة السمكية بأسوان ،وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة

أسوان .

واوضح الدكتور أحمد غلاب أن المؤتمر يتضمن العديد من المحاور الهامة منها النظم البيئية ببحيرة ناصر والمنطقة المتاخمة لها و أثر التغيرات المناخية عليها ، والزراعات الشاطئية حول البحيرة وأهميتها وأثرها البيئي، والشبكة الغذائية للبحيرة في المجري الرئيسي والأخوار، والتفريخ والاستزراع السمكي ودوره في المحافظة على المخزون السمكي للبحيرة .

وأضاف أن محاور المؤتمر تتضمن أيضا إلقاء الضوء على مستقبل منخفضات توشكى كمصايد أسماك والتنمية حولها ، والتنوع الحيوي في اللافقاريات والفقاريات في النظم البيئية المختلفة، ودور المنظمات الدولية في تنمية بحيرة ناصر والصيانة البيولوجية لها ، وتقييم المخزون السمكي للبحيرة والكتلة الحيوية للافقاريات والحيوانات الأخرى



مشيرًا إلى أن المؤتمر يناقش أيضًا محاور مهمة تتعلق بتقييم مخزون التماسيح ببحيرة ناصر وتأثيرها علي الثروة السمكية وصناعة التماسيح واستزراعها في مصر في ظل المحافظة علي مخزونها الطبيعي في البحيرة ، والتنمية البشرية والدراسات الاجتماعية والنفسية للصيادين حول البحيرة ، ودور الاعلام والمؤسسات التعليمية في ادارة التنوع الحيوي ونشر ثقافته في المجتمع والتنمية المتواصلة للسياحة النهرية في بحيرة ناصر على ضوء الصيانة البيولوجية للكائنات .



