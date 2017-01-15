محافظ أسيوط يتفقد أول مركز تدريب أون لاين لشركات القابضة للمياه

أكد اللواء جمال نورالدين ، محافظ أسيوط ، أهمية تنفيذ الخطط التدريبية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي من أجل رفع مستوى الأداء والكفاءة في العمل لدفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين وتسهيل الإجراءات اللازمة وتقديم الحلول الجذرية والسريعة لأي مشكلة مهما كانت الصعوبات والمعوقات.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار يرافقه اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اليوم الأحد مركز التدريب وخدمة العملاء التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكائن بخزان مياه غرب أسيوط وذلك بحضور قيادات وزارة الإسكان والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي واللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .

واستمعا الوزير والمحافظ إلى شرح من المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن المركز الذي يعد أول مركز تدريب أون لاين على مستوى جميع الشركات التابعة للقابضة للمياه ويتضمن أقسام لخدمة عملاء والخط ساخن وتبلغ تكلفته 9 مليون جنيهًا ويخدم 10 آلاف مواطن من سكان (قرى مركز أسيوط - شرق وغرب مدينة أسيوط).



