محافظ الفيوم يشهد حفل تسليم عدد من المشروعات للأسر الأولى بالرعاية

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم حفل توزيع 13 مشروعًا من المشروعات المنتجة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، بحضور اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة وإيمان ذكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وعدد من مسؤولي المؤسسة الخيرية المشاركة والمواطنين المستفيدين من المشروع.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري، ثم رحب المحافظ بالقائمين على المشروع، مشيدًا بأهمية العمل الأهلي بالتعاون مع القطاع الحكومي لرفع العبء عن كاهل المواطنين من أجل حياة كريمة والمساهمة في إدخال البسمة على وجوه المستفيدات من المشروع.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا للارتقاء بأوضاع المواطنين الاقتصادية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية في توفير فرص عمل لزيادة دخل الأسر ودعم قدراتهم وخبراتهم على إدارة تلك المشروعات بطريقة صحيحة.

وأكد المحافظ على أهمية تطوير معدات تلك المشروعات لزيادة الإنتاج الذي يدعم اقتصاد الدولة، مع الحرص على مضاعفة الإنتاج و رفع معدلاته بصفة مستمرة وتشجيع الأسر عليه، باعتبار أن ما تقوم الأسر بإنتاجه يُسهم في انخفاض الأسعار.

فى ختام الحفل قام المحافظ بتسليم المشروعات للأسر، حيث قام بتسليم 11ماكينة خياطة وعدد 2 تروسيكل ، مع الدعوة لتبسيط الأسعار وتطوير المنتج عن طريق الدورات التدريبية المُتعددة، ودعم روابط المشورة بين القطاعات والهيئات بعضها البعض بقصد تطوير المنتج بما يتواكب مع متطلبات السوق، كما أكد المحافظ على أهمية المتابعة للمشروعات المقامة وتوفير المستلزمات اللازمة لاستمرارها، مع التنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية في التسويق بعد الإنتاج وتشجيع المعارض، وضرورة تأدية كل فرد لما عليه من واجبات لدعم محافظة الفيوم والدولة ككل.



