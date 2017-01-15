الداخلة تنشئ 8 محطات تنقية و4 أبار شرب بتكلفة ٥٠ مليون جنيه

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن إنشاء 8 محطات تنقية مياه الشرب، وحفر 4 آبار جوفية لأغراض الشرب بتكلفة 50 مليون جنيه بتمويل وتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

أكد كمال إبراهيم، رئيس مركز الداخلة، إنشاء محطة مياه الشرب منطقة " الشبابة" بمدينة موط، ووصلت نسبة التنفيذ الي 95%، ومحطة بقرية القصر الإسلامية ووصلت نسبة التنفيذ الي 15 %، ومحطة ثالثة في منطقة عين أبو عثمان، ووصلت نسبة التنفيذ الي 70%، ومحطة رابعة، بمنطقة " الجيزة" التابعة للوحدة الملحية لقري عزب القصر، ووصلت نسبة التنفيذ الي 50 %، وبلغت التكلفة المالية للمحطات الأربعة 20 مليون جنيه.

أضاف رئيس مركز الداخلة، أنه جاري إقامة محطة مياه شرب مع حفر بئر جوفي لها، بواقع آبار، وهي محطة تنقية وبئر جوفي لمنطقة الامتداد العمراني الجديد بمدينة موط، ووصلت نسبة التنفيذ الي 80%، ومحطة ثانية وبئر جوفي لها بقرية الجديدة، ووصلت نسبة التنفيذ إلي 70%، ومحطة ثالثة وبئر جوفي لتغذيتها بقرية الموهوب، ووصلت نسبة التنفيذ الي 70 %، ومحطة وبئر في قرية الأمان، ووصلت نسبة التنفيذ 65%، وبلغت تكلفة المحطات والآبار الأربعة 30 مليون جنيه



