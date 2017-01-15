طوارئ بمستشفيات الوادي الجديد لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة

رفعت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتأمين مواقع مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية.



وقالت الدكتورة السيدة علي مشرف، مديرة الشؤون الصحية بالوادي الجديد، في بيان صحفي، إنه تم وضع خطة تتضمن التنسيق بين المستشفيات ومرفق الإسعاف، لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري، والتعامل الفوري معها، بالإضافة إلي تجهيز غرف لاستقبال حالات الإجهاد الحراري، بمبردات هواء.

وأضافت أنه تم الاستعداد لتأمين مواقع مشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية بالميادين ومراكز شباب، مناشدًة جميع المواطنين عدم التعرّض المباشر لأشعة الشمس، خاصة سكّان المناطق الجنوبية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور صلاح محمد وكيل مديرية الصحة بالوادي الجديد، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة موجة الارتفاع في درجات الحرارة، مناشدًا المواطنين بالإكثار من السوائل وعدم تناول العصائر التي تحتوي على كميات كثيرة من السكر، بالإضافة إلى ارتداء الملابس ذات اللون الأبيض لحماية الجسم والبعد عن أشعة الشمس المباشرة.