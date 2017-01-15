بالفيديو.. محافظ الاسكندرية يأمر بإزالة الاشغالات بالموقف الجديد فورا

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم، الموقف الجديد بنطاق حي غرب، مشددا على ضرورة القيام بأعمال الصيانة الدورية في الموقف وإزالة كافة إشغالات الطرق بشكل فوري ووضع صناديق قمامة كافية، وعمل الصيانة الدورية للأرصفة.



ووجه المحافظ، خلال الجولة، مدير إدارة المواقف ورئيس الحي بوضع تصور عام لكيفية تطوير الموقف ورفع كفاءة الإضاءة العامة، مشددا على فرض غرامات على كل من يخالف من الباعة في الموقف، وتنفيذ قرار المجلس التنفيذي رقم 17 لسنه 2019 بشأن فرض غرامات مالية على المخالفين بالموقف، وذلك لاستعادة الانضباط والشكل الحضاري الذي يليق بمحافظة الإسكندرية.

وأكد المحافظ علي تكثيف حملات الرقابة بالموقف الجديد والتواجد بصفة مستمرة للتأكد التام من إزالة المخالفات أولا بأول، واستغلال المساحات داخل الموقف، كما استمع لشكاوي المواطنين موجها المسئولين بالتعامل معها فوراً، مشيراً إلى ضرورة أن يشعر المواطن بالتواجد القوي للدولة.

حضر الجولة، أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد قريشي مدير إدارة المواقف بالإسكندرية، واللواء هشام كمال رئيس حي غرب، والمهندسة مها عبد العزيز مدير مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، ومحمد سعد مديد مديرية التموين بالإسكندرية.











