إستخراج 141 بطاقة رقم قومى للسيدات مجاناً بقرية رأس الحكمة بمطروح

فى اطار الإهتمام الذى توليه محافظة مطروح بتقديم خدمات متميزة ومساعدة السيدات خاصة سكان القرى و النجوع النائية فى الصحراء مع التوعية بأهمية استخراج الاوراق الثبوتية خاصة بطاقات الرقم القومى للحفاظ على حقوقهن



نظم المجلس القومى للمرأة بمطروح بالتنسيق مع ادارة الاحوال المدنية بالمحافظة قافلة لإستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بقرية رأس الحكمة ، حيث تم إستخراج 141 بطاقة رقم قومى مجانا على مدار يومين

صرحت بذلك الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقرر المجلس القومى للمرأة بالمحافظة وأضافت أنه بالتنسيق مع ادارة الأحوال المدنية تم الدفع بقافلة لاستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بقرية رأس الحكمة للتيسير عليهم ،وذلك بدعم من محافظة مطروح لاستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات مجانا فى اطار مبادرة محافظ مطروح للقضاء على مشكلة ساقطات القيد هذا العام

من جانبه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح وجه بتيسركافة اجراءات القافلة وازالة اى معوقات لتحقيق اقصى استفادة خاصة مع اطلاق مبادرة هذا العام بالقضاء على مشكلات ساقطى القيد ،وتقديم كافة الدعم المادى والمعنوى و التيسيرات اللازمة للسيدات المعيلات فى القرى والنجوع النائية لاستخراج بطاقات الرقم القومى، وتقديم الدعم للمرأة المطروحية فى مواجهة أية مشكلات تعيقها ومساعدتها فى الحصول على كافة حقوقها التى كفلها لها القانون والشرع.

فى اطار الإهتمام الذى توليه محافظة مطروح بتقديم خدمات متميزة ومساعدة السيدات خاصة سكان القرى و النجوع النائية فى الصحراء مع التوعية بأهمية استخراج الاوراق الثبوتية خاصة بطاقات الرقم القومى للحفاظ على حقوقهن

نظم المجلس القومى للمرأة بمطروح بالتنسيق مع ادارة الاحوال المدنية بالمحافظة قافلة لإستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بقرية رأس الحكمة ، حيث تم إستخراج 141 بطاقة رقم قومى مجانا على مدار يومين

صرحت بذلك الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقرر المجلس القومى للمرأة بالمحافظة وأضافت أنه بالتنسيق مع ادارة الأحوال المدنية تم الدفع بقافلة لاستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بقرية رأس الحكمة للتيسير عليهم ،وذلك بدعم من محافظة مطروح لاستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات مجانا فى اطار مبادرة محافظ مطروح للقضاء على مشكلة ساقطات القيد هذا العام

من جانبه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح وجه بتيسركافة اجراءات القافلة وازالة اى معوقات لتحقيق اقصى استفادة خاصة مع اطلاق مبادرة هذا العام بالقضاء على مشكلات ساقطى القيد ،وتقديم كافة الدعم المادى والمعنوى و التيسيرات اللازمة للسيدات المعيلات فى القرى والنجوع النائية لاستخراج بطاقات الرقم القومى، وتقديم الدعم للمرأة فى مواجهة أية مشكلات تعيقها ومساعدتها فى الحصول على كافة حقوقها التى كفلها لها الشرع والقانون



