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شون وصوامع المنيا تستقبل 324 ألف طن قمح

شون وصوامع المنيا تستقبل 324 ألف طن قمح

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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن إجمالى ما تم توريده وفرزه من محصول القمح والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغت 324 ألف و 46 طن و 770 كيلو وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم الأحد 16 يونيه الجاري .

من جانبه , أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا , أنه تم توريد 154 ألف و 762 طن 582 كيلو بالبنك الزراعى , 48 ألف 574 طن و 480 كيلو بقطاع المطاحن , 108 ألف 279 طن 102 كيلو بالقابضة للصوامع ,و 4 آلاف 485 طن 20 كيلو بمصر العليا , 7 آلاف 945 طن 586 كيلو

وأكد على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوى المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساءً برئاسة مفتش التموين في كل لجنة

 


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