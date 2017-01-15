انقطاع المياه بالهرم 8 ساعات من مساء الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن أحياء " جنوب الجيزة – الطالبيه – العمرانية – الهرم – بولاق الدكرور " ، وذلك لمدة 10 ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 6/3/2020 وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 7/3/2020 وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحطة التشيكي بمحطة مياه جزيرة الدهب .



وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.



