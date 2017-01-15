مطروح تدعم عددًا من الأندية ومراكز الشباب بنحو 15 مليون جنيه

أكد اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح أنه تم دعم المحافظة لتطوير وتنجيل عدد من الملاعب القانونية والخماسية وإقامة ورفع كفاءة وفرش عدد من الأندية ومراكز الشباب في المحافظة هذا العام في إطار دعم قطاع الشباب والرياضة بمحافظة مطروح بنحو 15 مليون جنيه مع استمرار دعمه مع ما توليه الدولة من اهتمام بهذا القطاع المهم.

وأوضح خالد عبد الحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح خلال جلسة برلمان طلائع مطروح بحضور محافظ مطروح والدكتور صلاح عسران القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح والنائب سليمان فضل ومديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ـ أوضح أنه بالتنسيق بين محافظة مطروح ووزارة الشباب والرياضة تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة عدد من مراكز الشباب بالمحافظة بإجمالي مبلغ 8 ملايين و670 ألف جنيه منها مركز شباب الثورة ببراني، بالإضافة إلى دعمه بمحول كهرباء 329 ألف جنيه وإطلاق التيار لمركز شباب سواني جابر بالضبعة وغوط رباح بمطروح وعلوش بمطروح ومركز شباب الحمام بالحمام ومركز شباب براني ونادي مطروح الرياضي.

وأضاف مدير عام الشباب والرياضة بمطروح أنه تم تطوير عدد من الملاعب وتنجيلها بتكلفة 5.5 ملايين جنيه منها تطوير الملعب القانوني بمركز شباب السلوم والانتهاء من إنشاء ملعب خماسي بتكلفة 800 ألف جنيه بدعم من المحافظة، وتنجيل الملعب القانوني لمركز شباب سيوة والملعب الخماسي بمركز شباب بهى الدين.

كما أضاف أنه سيتم رفع كفاءة وإحلال وتجديد عدد من مراكز الشباب والأندية بتكلفة 3.550 ملايين ألف جنيه خلال خطة العام المالي 2019/2020 ومنها مركز شباب الزويدة ببراني ومركز شباب العلمين ونادي الواحة الرياضي بسيوة بالإضافة إلى دراسة مقترح تطوير ورفع كفاءة 5 ملاعب شباب بسيوة وهى مركز شباب مشندت وبهى الدين وأبوشروف وأغورمي.