نائب محافظ البحر الأحمر تسلم مساكن بديلة لمتضررى السيول بمدينة حلايب

فى إطار زيارة نائب المحافظ الدكتورة يسرا عطية لمدينة حلايب للاطمئنان على الأهالى عقب تعرضهم السيول، قامت الدكتورة يسرا عطية يرافقها وفد أمنى رفيع المستوى ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بتسليم عدد من الوحدات السكنية البديلة كمرحلة أولى لمتضررى السيول بمدينة حلايب.

وقد تم تسليم عدد ٣٤ وحدة سكنية للاهالى وسط فرحة كبيرة من كافة الأهالى، وتفقدت نائبة المحافظ كافة الوحدات والحجرات من الداخل ، كما قامت بتسليم عدد من البطاطين والالحفة للحاصلين على الوحدات السكنية.

وقد أكدت الدكتورة يسرا عطية نائبة المحافظ أن اللجنة ما زالت فى عملية الحصر وان ما تم تسليمة كمرحلة أولى هو للاهالى اللذين اضيرت منازلهم بشكل كامل ، وأنه سيتم الانتهاء من الحصر وتسليم كافة المتضررين.

وقد شددت على توفير كافة الخدمات للمبانى ، وفى ذات السياق قامت نائبة المحافظ بتفقد الوحدات السكنية التى تم تسليمها مسبقا مشددة على تركيب مواتير المياة لتلك الوحدات ، وكذلك القيام بأعمال الصيانة للاضرار التى تعرضت لها المنازل عقب السيول والأمطار.



