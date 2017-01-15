فنانون تشكيليون من 10دول يواصلون الإبداع بكرنفال الغردقة الدولي للفنون

يواصل فنانون تشكيليون عالميون في مختلف مجالات الفنون التشكيلية من 10 دول مختلفة الإبداع في كرنفال الغردقة الدولي للفنون؛ والذي تستضيف فعالياته مدينة الغردقة خلال الفترة من 10 إلى 17 يونيو الحالي في دورته الثانية تحت رعاية اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

ويشارك في فعاليات كرنفال الغردقة الدولي للفنون أشهر النحاتين والفنانين التشكيلين في مصر وعدة دول أجنبية في مختلف مجالات الفنون التشكيلية من بينها "لبنان وسلوفينيا واليابان وسوريا وكندا والعراق وشمال مقدونيا والأردن وانجلترا".

ويشارك من مصر مي حشمت الديب وشيرين البارودي وهيثم الشريف وابتسام الجيزاوي وهدى عبدالعزيز ونفين إمام وأسماء مجدي خوري، ومن الأردن على العامري ومارك باتلر من إنجلترا وباندورا سافكو من مقدونيا وتشاي ليلي من اليابان وكليمن بورن من سيلوفينيا ودوبرويفنا تاتيانا من بيلا روسيا وساشو زازدوفسكى من شمال مقدونيا وديما رعد من لبنان.. وآخرون.

وقال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر إن كرنفال الغردقة الدولي للفنون يأتي ضمن الرؤية المستقبلية لتحسين وتطوير الصورة البصرية والذهنية لمدينة الغردقة في إطار المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى تطوير منطقة الممشى السياحي بالغردقة كونها من المناطق الجاذبة للسائحين.

من جانبه قال الفنان التشكيلي محمد حميدة منظم الكرنفال إن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والمهندس باسل سامى سعد يقدمان دعما لا محدود لنجاح المهرجان الفني العالمي الذى تستضيفه مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أن الكرنفال فرصة جيدة فهو القوى الناعمة لمصر وإيضاح وجه مصر الحضاري وأنها داعمة للسياحة والثقافة.

وأضاف حميدة أن فعاليات الكرنفال تشمل قيام أشهر الرسامين المشاركين بالرسم على قوارب التزحلق على الأمواج ليتم تصميم تشكيلات ومجسمات لونية لتجميل شوارع وميادين الغردقة وهى الأولى من نوعها في مصر، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم عصر اليوم الجمعة تنظيم ورشة رسم للأطفال بمشاركة الفنانين المشاركين لرسم جدارية ٥ أمتار على أن يتم تنظيم رحلة سياحية غدًا السبت على يخت إلى جزيرة الجفتون.

ومن المقرر أن يقام حفل ختام كرنفال الغردقة الدولي للفنون الاثنين المقبل بقاعة الداو للمؤتمرات بحضور محافظ البحر الأحمر والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة ليكون أكبر معرض دولي تشكيلي للنحت والرسم علي المجسمات بمدينة الغردقة.

هذا وقد انتهت محافظة البحر الأحمر من أعمال المتحف المفتوح بممشى برومناد أرت تحت إشراف محافظ البحر الأحمر والمهندس باسل سامى سعد وتصميم وتنفيذ أوستراكا للفنون برئاسة الفنان التشكيلي محمد حميدة؛ حيث تم تجميل الممشى بـ ٣٢ مجسمًا تشكيليًا من تصميم أكبر فنانين النحت من مختلف أنحاء العالم وبأساليب وخامات ومدارس فنية مختلفة.