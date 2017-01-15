فتح الطريق أمام ديوان قسم شرطة الداخلة بالوادي الجديد

أعلن كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الاحد، أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع مديريتي الطرق والأمن قامت بفتح الطريق الرئيسي أمام قسم الشرطة بمدينة موطبعد أن تم تركيب حواجز خرسانية أمام سور القسم لتأمينه.

وأضاف إبراهيم أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة على توفير السيولة المرورية، وراحة المواطنين والحد من الحوادث المرورية.

وفي سياق متصل، أعلنت الوحده المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ حملة مكبرة لإزالة منشآت ومنازل آيلة للسقوط بنطاق المدينة حيث تمت إزالة منزل بمنطقةعين أم زير كان يشكل خطرًا داهمًا وايل للسقوط.

قال المهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إنه جاري تنفيذ حملة الإزالة تحت إشراف المهندس عادل عمر مدير عام الإدارة الهندسية، تنفيذًا لخطة المركز بإزالةالمنشآت غير الأمنة، والتي تشكل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين، حيث قامت معدات الوحدة المحلية بهدم منزل ورفع المخلفات بموجب قرار صدر من الجهات المختصة، بتنفيذ الازالة لهذاالمنزل لكونه غير أمن ويمثل مصدر تهديد للمواطنين والمارة في تلك المنطقة.



