محافظ الفيوم يكرم العاملين المشاركين بمبادرة 100 مليون صحة

تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالفيوم حفل تكريم للعاملين المشاركين في مبادرة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لفحص طلبة المرحلة الإبتدائية (الأنيميا – السمنه – التقزم ) والتي تم تنفيذها بمحافظة الفيوم في الفترة من 16/2/2019 وحتي 31/3/2019 بحضور المهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتورة امال هاشم وكيل وزارة الصحة والدكتور صلاح طلبة مدير الفرع والدكتور سامي سعيد مسئول المستشفيات بالهيئة وعدد من العاملين المشاركين في المباردة

حيث قام محافظ الفيوم بتسليم شهادات التقدير للمشاركين في المبادرة وطالبهم بمزيد من العمل والجهد لتحقيق الأهداف المرجوة لخدمة المواطنين بالفيوم

وفي كلمته اشار محافظ الفيوم أن الحملة القومية للمسح الطبى الشامل لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم تعد استكمالاً للمبادرات الرئاسية التى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً أن الحملة بدأت فى محافظة الفيوم السبت 17/2/2019واستمرت حتي نهاية مارس واستهدفت 492 ألف تلميذ وتلميذة بالمدارس الابتدائية العامة والخاصة والمعاهد الأزهرية، وقام بأعمال المسح 192 فريق طبي من مديرية الصحة والتأمين الصحي، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ الحملة بالتعاون والتنسيق بين مديريتى التربية والتعليم والصحة ومنطقة الفيوم الأزهرية والتأمين الصحى بالفيوم، لافتاً إلى أن الهدف من إجراء المسح الطبي لتلاميذ المدارس الابتدائية هو استكمال أهداف المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وذلك للوصول لكل المواطنين في المراحل العمرية المختلفة .

خلال الحفل تم توضيح أهمية الفحص ونتائجه , وتقديم جيلاً كاملا من طلاب المرحلة الابتدائية بصحة جيدة لايعاني من أمراض سوء التغذية أو الانيميا أو السمنه أو النحافة أو التقزم أوغيرها من الامراض , كما تم عرض فيلم تسجيلي عن انجازات مستشفي التأمين الصحي وأقسامها وخطة عمل فريق100 مليون صحة



