محافظ الجيزة يوجه الشكر لوزارة الري لسرعة الاستجابة وزيادة ضخ المياه

أكدت محافظة الجيزة انتظام ضخ المياه في المناطق التي تضررت من الانقطاعات خلال الأيام الماضية لوجود بعض المعوقات التي واجهت مرشحات المياه بمحطتي جزيرة الدهب وإمبابة؛ حيث تضافرت جهود المحافظة مع وزارة الموارد المائية والري وأجهزتها المختلفة لزيادة معدل منسوب المياه لحل مشكلة الانقطاعات.

من جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الشكر إلى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية على الاستجابة الفورية والإجراءات السريعة لحسم المشكلة لرفع المعاناة عن المواطنين؛ وذلك استمرارا لجهود الوزارة للعمل على توفير احتياجات كل القطاعات من المياه وحسم أية شكوى في حينه.

كما وجه المحافظ وكل القيادات التنفيذية في المحافظة الشكر لأجهزة وقطاعات وزارة الموارد المائية والري للتعاون المثمر والبناء لخدمة المواطنين، لافتًا إلى أن الإجراءات تم اتخاذها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف أسفرت عن تشغيل المحطات بالطاقة الكافية وضخ مياه الشرب بالكميات المناسبة للمواطنين.

جدير بالذكر أن محافظ الجيزة قد تفقد محطة مياه الشرب بإمبابة وجزيرة الذهب ليلا للوقوف على حالة المحطات والمعوقات التي تواجه ضخ المياه بالكميات المناسبة، وقام بالتوصل لاتفاق مع وزارة الموارد المائية والري والشركة القابضة لمياه الشرب على زيادة معدل منسوب المياه لحل مشكلة الانقطاعات.