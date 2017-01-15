محافظ البحرالأحمر يلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية

التقي اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، بديوان عام المحافظة، الدكتور مصطفى هوديت رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الأكاديمية والمحافظة.

وخلال اللقاء رحب المحافظ برئيس الأكاديمية والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بزيارتهم لمدينة الغردقة الساحرة، ومتمنيًا لهم إقامة ممتعة بعروس البحر الأحمر.

ومن ناحية، وجه رئيس الأكاديمية الشكر للمحافظ علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بمشروعات التنمية التي تمت على أرض البحر الأحمر خلال الفترة القليلة الماضية، متمنيًا أن يتم التعاون بين الأكاديمية والمحافظة في مختلف المجالات العلمية والإدارية.

يذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية تقدم دراسات متقدمة في إدارة الأعمال والمحاسبة الإدارية والاقتصاد الإداري واستراتيجيات التسويق ونظم المعلومات التسويقية.



