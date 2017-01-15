راعي إيبارشية الوادي الجديد يشتري أول صك للأضحية

اشترى نيافة الأنبا أرسانيوس راعي إيبارشية الوادي الجديد والواحات أول صك للأضحية من دفاتر صكوك مديرية أوقاف الوادي الجديد؛ وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وقد أكد سامح منقريوس مسئول الإعلام بالإيبارشية اليوم وأمين المواطنة بحزب "مستقبل وطن" بالمحافظة أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على النسيج الوطني المشترك الذي يجمع بين أبناء الوطن الواحد.

مشيرًا إلى أن شراء صك الأضحية جاء خلال زيارة نيافة الأنبا أرسانيوس راعي كنيسة الوادي الجديد والواحات لمدير مديرية أوقاف الوادي الجديد للتهنئة بعيد الفطر المبارك.