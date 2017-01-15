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محافظ الفيوم: لا تهاون مع المقصرين والمتخاذلين في أداء عملهم

محافظ الفيوم: لا تهاون مع المقصرين والمتخاذلين في أداء عملهم

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أحال اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، رئيس الوحدة المحلية بقرية زاوية الكرادسة التابعة لمركز الفيوم للتحقيق، لتقصيره في أداء مهام عمله.

 جاء ذلك خلال تفقد محافظ الفيوم تطوير وتأهيل البنية التحتية لترعة بحر بيهمو، والتي يقوم على تنفيذها مسئولي برنامج الاتحاد الأوربي للتنمية الريفية، حيث تلاحظ  تراكم القمامة والمخلفات بمكان موقع  ترعة بحر بيهمو التابعة لقرية زاوية الكرادسة، وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية ببيهمو التابعة لمركز سنورس برفع كل المخلفات الناتجة.

  وأكد محافظ الفيوم أنه لا تهاون مع المقصرين والمتخاذلين في أداء المهام المنوطة بهم وسوف يتم اتخاذ كل الإجراءات حيال من يثبت إهماله في أي قطاع من قطاعات المحافظة.

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